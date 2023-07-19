Голова Червоного Хреста Білорусі визнав, що краде дітей з України: Кулеба звернувся до Гааги

Дмітрій Шевцов зізнався, що допомагає Росії викрадати дітей з окупованих територій України. Очільник ЧХ у Білорусі сказав про це в інтерв'ю білоруським пропагандистським телеканалам.

Дмітрій Шевцов приїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини та підтвердив, що його організація допомагає Росії вивозити маленьких українців до Білорусі. Голова Червоного Хреста в Росії зробив свою заяву ще більш цинічною.

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Очільник ЧХ в Білорусі підмінив поняття

Шевцов висловив "обурення" через те, що його країну звинувачують у викраденні дітей. Він назвав примусове вивезення діток з тимчасово окупованих територій України поїздкою "на оздоровлення". Ба більше, голова ЧХ у Білорусі прямим текстом заявив, що його організація й далі допомагатиме росіян чинити такі злочини.

Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме активну участь,

– сказав він.

Що сказав Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїх соцмережах опублікував сюжет білоруських ЗМІ. Він також публічно звернувся до Гааги.

Голова української дипломатії закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова, який зізнався у незаконній депортації дітей з України. Кулеба наголосив, що всі винні у крадіжках українських діток мають бути притягнуті до відповідальності.

У Білорусі знущаються з викрадених з України дітей