Голова Червоного Хреста Білорусі визнав, що краде дітей з України: Кулеба звернувся до Гааги
Джерело:Дмитро Кулеба
Дмітрій Шевцов зізнався, що допомагає Росії викрадати дітей з окупованих територій України. Очільник ЧХ у Білорусі сказав про це в інтерв'ю білоруським пропагандистським телеканалам.
Дмітрій Шевцов приїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини та підтвердив, що його організація допомагає Росії вивозити маленьких українців до Білорусі. Голова Червоного Хреста в Росії зробив свою заяву ще більш цинічною.
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Очільник ЧХ в Білорусі підмінив поняття
Шевцов висловив "обурення" через те, що його країну звинувачують у викраденні дітей. Він назвав примусове вивезення діток з тимчасово окупованих територій України поїздкою "на оздоровлення". Ба більше, голова ЧХ у Білорусі прямим текстом заявив, що його організація й далі допомагатиме росіян чинити такі злочини.
Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме активну участь,
– сказав він.
Що сказав Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїх соцмережах опублікував сюжет білоруських ЗМІ. Він також публічно звернувся до Гааги.
Голова української дипломатії закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова, який зізнався у незаконній депортації дітей з України. Кулеба наголосив, що всі винні у крадіжках українських діток мають бути притягнуті до відповідальності.
У Білорусі знущаються з викрадених з України дітей
- Нещодавно британське видання The Telegraph з'ясувало, що окупанти могли примусово депортувати до Білорусі понад 2 тисячі українських дітей. А самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко міг допомагати російським загарбникам в цьому.
- Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи це розслідування, заявив, що українських діток у білоруських таборах змушують зректися своєї батьківщини. А ще їх там б'ють та примусово перевиховують.
- Не так давно соцмережами поширилося відео, зроблене в одному з таких таборів у Білорусі. У "Дубраві" під час виступу перед депортованими неповнолітніми дорослі побажали Джо Байдену та Володимиру Зеленському померти, а Владіміру Путіну – жити довго та захопити всю Україну.