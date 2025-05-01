На Київщині таксист намагався викрасти 6-річну дівчинку – дитина змогла втекти

Водій таксі в селі Бищів планував викрасти малолітню дівчинку, але вона змогла відчинити двері авто та втекти. Поліцейські затримали 39-річного зловмисника та повідомили йому про підозру.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про спробу викрадення дитини водієм таксі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Поліцію Київщини.

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Що відомо про спробу викрадення дитини в Київській області

У поліції повідомили, що чоловік силоміць заштовхав дитину до салону автомобіля, але дівчинка не розгубилася – відчинила двері та втекла.

Правоохоронці встановили, що дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив малолітню до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти,

– йдеться у повідомленні.

Авто водія таксі / Фото поліції Київщини

Порушника затримали та розпочали кримінальне впровадження. Слідчі повідомили зловмиснику про такі підозри:

замах на кримінальне правопорушення;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі суд обрав порушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше в Білій Церкві на Київщині група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчинку. Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Поліція ідентифікувала 10 учасників побиття, зокрема про підозру повідомили 16-річному хлопцю, якому загрожує до 12 років ув'язнення.