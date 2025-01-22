Хотіли забрати гроші: на Київщині чоловіки вкрали в матері однорічну дитину

На Київщині двоє чоловіків викрали у жінки однорічну дитину. Разом з дівчинкою зловмисники забрали гроші, документи і мобільні телефони. Поліції вдалося їх затримати.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області. Чоловіки скоїли викрадення вночі 20 січня.

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Злочинці вимагали повернути вигаданий борг

У селі Софіївська Борщагівка двоє чоловіків дізналися, що в їхньої знайомої місцевої жительки є грошові заощадження. Вони вночі прийшли додому до жінки, яка виховує самотужки однорічну дитину, та вимагали віддати борг, який начебто складав 200 тисяч гривень.

Розуміючи, що жінка просто так не віддасть гроші злочинцям, вони зачинили її у квартирі та вкрали дитину. Також вони забрали з собою 17 тисяч гривень, документи та два мобільних телефони.

Правоохоронці менше ніж за добу встановили місце перебування злочинців та за силової підтримки спецпризначенців навідалися до викрадачів. У їхній квартирі в одному з будинків Києва вони знайшли маленьку дівчинку. Дитина, на щастя, не постраждала.

До викрадення дівчинки причетні 21-річний та 22-річний чоловіки, а також їхня 31-річна спільниця.

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За фактом викрадення малолітньої дитини було відкрито кримінальне провадження. Викрадачам загрожує покарання у вигляді 12 років в'язниці.

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