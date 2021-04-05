Викрадення екссудді Чауса в Молдові: у мережі з'явилося відео

У Кишиневі, столиці Молдови, викрали українського екссуддю Миколу Чауса. Момент інциденту, який трапився 3 квітня, потрапив на відео.
Джерело:Publika
Відповідні кадри оприлюднили очевидці. На них видно, як викрадачі закривають двері білого буса та їдуть у невідомому напрямку.
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Автори відео зауважили, що неподалік залишилися речі Миколи Чауса. Спілкуючись між собою, вони зазначили, що потрібно записати номер авто.
Момент викрадення судді Чауса потрапив на відео:
Де зараз Чаус – невідомо
Станом на 5 квітня ніякої інформації про місцеперебування Миколи Чауса немає. Таку інформацію повідомив його адвокат Ростислав Кравець, пише УНН.
Слідчі у Молдові самі шоковані тим, що сталося. У них взагалі такого ще не було. На зв'язок ніхто не виходив, причини невідомі. Взагалі незрозуміло, кому це потрібно,
– зазначив він.
Й також додав, що за словами очевидців, у викраденні колишнього судді брало участь 5 – 6 людей. Це, на думку Кравця, більше схоже на роботу спецслужб.
Хто такий Микола Чаус: основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва, якого звинувачують у корупції. НАБУ викрило його в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
- Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Чауса не змогли затримати через суддівський імунітет й він зміг втекти з України до Молдови.
- У 2017 році Чауса, який перебував у міжнародному розшуку, затримали в Молдові. У САП заявили про наміри вимагати його екстрадиції.
- У березні 2021 року з'ясувалося, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку Миколі Чаусу. Відтак, його мали б видати Україні.