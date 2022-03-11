Викрадення мера Мелітополя потрапило на відео

Російські окупанти викрали Івана Федорова, міського голову Мелітополя. Цей моторошний момент зафіксували камери спостереження.

Відповідні кадри показав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Ввечері 11 березня він опублікув відео з Мелітополя у своєму телеграмі.

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Мера викрали окупанти

Про викрадення Федорова раніше повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Міський голова відмовлявся співпрацювати із російськими загарбниками.

Ворог схопив чиновника у міському кризовому центрі, де той вирішував питання життєзабезпечення Мелітополя. Політика повели у невідомому напрямку.

Росіяни викрали мера Мелітополя: дивіться відео

Окупанти роздають мелітопольцям пропагандистські листівки, в яких цинічно брешуть, що "Росія гарантує безпеку й мир". Втім, місцеві їм не вірять й щодня нагадують, що їхнє місто – це Україна.