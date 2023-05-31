Росіяни змінюють викраденим українським дітям імена та дати народження, – Верещук

З початку повномасштабного вторгнення ворог масово викрадає та депортує українських дітей. У Росії їм змінюють імена та дати народження, що є актом геноциду.

З такою заявою виступила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова". Вона закликала міжнародну спільноту долучитися до повернення викрадених з України дітей, повідомляє 24 Канал.

Важливо Насильне вивезення дітей з України: де та як Росія вирощує "нових громадян"

Українських дітей насильно русифікують

Верещук заявила, що у Росії викраденим українським дітям змінюють імена й прізвища, дату народження та видають "нові паспорти". Усе це вона називає актом геноциду, адже неповнолітніх "депортують", переховують, змінюють ідентичність.

Наших дітей насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність,

– підкреслила Верещук.

Вона акцентувала, що міжнародна спільнота має підтримати Україну у питанні повернення дітей. Вона закликала лідерів країн-партнерів тиснути на Росію, тому що кожен день – мінус їхнього майбутнього та ідентичності.

"Ми повинні знайти механізм негайно", – наголосила віцепрем'єр.

Станом на 31 травня відомо, що росіяни викрали щонайменше 19 484 дитини. З них повернути вдалося лише 371.



Росіяни викрадають дітей з України / Інфографіка Офісу генпрокурора​

Білорусь могла брати участь у викраденні дітей

Уряд Олександра Лукашенка, ймовірно, брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. Про це мовиться в попередньому звіті білоруських опозиційних лідерів у вигнанні.

Як доказ, опозиціонери наводять заяву Національного антикризового штабу, який опонує уряду білоруського диктатора, повідомив, що до таборів та санаторіїв привезли дітей з України. За їхніми даними, на територію Білорусі депортували 2 150 дітей, серед яких – діти-сироти у віці від 6 до 15 років.