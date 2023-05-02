Цинізму немає меж: Львова-Бєлова звинуватила Україну в тому, що та не евакуювала дітей

Так звана "уповноважена при президентові Росії із прав дитини" Марія Львова-Бєлова вразила новою цинічною заявою. Вона звинуватила Україну в тому, що та не евакуювала дітей у більш безпечні регіони.

Кремлівська посіпака в інтерв'ю американському виданню заявила, що росіяни "евакуювали" дітей з Маріуполя в так звані "ДНР" та "ЛНР", бо цього "не зробила Україна". Ба більше, воєнна злочинниця підкреслила, що Росія буцімто діяла у межах Женевської конвенції.

До теми "Українські діти – росіяни": міжнародна злочинниця Львова-Бєлова видала низку маразматичних заяв

"Україна нічого не зробила для евакуації"

Львова-Бєлова цинічно звинуватила Україну в тому, що влада буцімто "нічого не зробила" для евакуації дітей з Маріуполя. Пропагандистка заявила, що нібито "не було гуманітарних коридорів" від української сторони, тому Росія "евакуювала" дітей. Термін "депортація" Львова-Бєлова відкинула, оскільки вважає, що діяла згідно з Женевськими конвенціями.

Воєнна злочинниця заявила, що викрадених з України дітей, згідно з Женевськими конвенціями, "евакуювали" на територію третіх країн – "ДНР" та "ЛНР". Такі дії Львова-Бєлова визначила як абсолютно законні, оскільки російська диктатура визнала так звані "республіки" окремими "державами".

На цьому посіпака Путіна не заспокоїлася й вразила ще декількома маразматичними заявами щодо "евакуації" українських дітей. Вона підкреслила, що неповнолітніх Росія "не використовує для пропаганди", а у звичайній "подяці" – вона не бачить нічого поганого. Так вона прокоментувала питання американської журналістки щодо "подяки дяді Юрі" від буцімто евакуйованої дівчини з Маріуполя.

Наостанок Львова-Бєлова заявила, що Росія не займається геноцидом і не цькує дітей за їхню "українську кров".

Громадянство України залишається ж у них. Ми ж його не скасовуємо. Ми доповнюємо і даємо можливість. Що, це про знищення ідентичності? ... Ми завжди співали пісні російською та українською мовою. Ми розповідали казки російські та українські. Ми завжди жили в дружбі і розумінні. А те що зараз відбувається – навпаки, на Україні знищують зараз все, що пов'язано з Росією,

– цинічно заявила "дитячий омбудсмен".

Львова-Бєлова виправдовує викрадення українських дітей

Раніше Львова-Бєлова вже коментувала так звану "евакуацію" українських дітей. У стилі відпрацьованої методички, вона повторювала одні й ті самі тезиси.

Так, воєнна злочинниця стверджувала, що дітей нібито "передають під опіку". Львова-Бєлова говорила, що неповнолітніх "оперативно евакуювали з небезпечних регіонів" і відразу влаштували у сім'ї, які займаються їх добробутом. Окрім того, вона стверджувала, що прохання про "порятунок" дітей надходило від "голів ОВА".

"Ці діти були переміщені до нас на прохання голів республік і виключно під опіку", – цинічно заявила Львова-Бєлова.