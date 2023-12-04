З'явився цілий бізнес: як окупанти намагаються вивезти якнайбільше дітей з Херсонщини

Росіяни під приводом евакуації вивозять з окупованої частини Херсонської області місцевих жителів. Здебільшого у ворога стоїть мета викрасти якомога більше українських дітей.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що це далеко не перша депортація місцевих.

До теми Намагалися вивести всіх, – Соболевський сказав, як росіяни викрадали дітей з Херсонщини

Чергова хвиля депортації

Сергій Хлань зазначив, що на узбережжі лівого берега Херсонщини розташовані досить великі населені пункти: Каховка, Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань. Звідти окупанти ще рік тому оголосили примусову евакуацію.

Навіть залякували людей, вивозили. Розказували про Краснодарський край, а люди опинялися далеко за Уралом, шукали шляхи, як повернутися назад. Розказували про житлові сертифікати. Навіть цілий бізнес з'явився на окупованих територіях щодо отримання та продажу цих житлових сертифікатів,

– сказав він.

З'явилися перекупи житлових сертифікатів, навіть міняли свої квартири. У результаті люди, які погодились на депортацію у Росію, виявились обманутими. Тепер вивезені українці не знають, як виїхати з країни-агресорки.

"Ці розповіді стосуються і дітей, зокрема. В окупантів здебільшого на меті стоїть не просто депортувати людей, а вивезти якнайбільше дітей, а фактично вкрасти. На сьогодні повідомляється, що вже понад 100 дітей незаконно вивезли з окупованої частини Херсонщини до Росії", – зауважив депутат.

Крім того, росіяни навіть демонстративно влаштовують всиновлення викрадених українських дітей.

Хлань про вивезення дітей: дивіться відео

Викрадення українських дітей: останнє