Намагалися вивести всіх, – Соболевський сказав, як росіяни викрадали дітей з Херсонщини

Росіяни викрадають дітей на окупованих територіях і вивозять їх у Росію. Усі ці злочини розслідуються.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що ці розслідування потребують інформаційної тиші, однак поділився певними деталями. Росіяни змінюють ім'я та прізвище викраденим дітям, зокрема, так вони зробили з Маргаритою Прокопенко.

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Дуже багато викрадених дітей

Соболевський зазначив, що проводиться робота з повернення цих дітей. Розголос цього може заважати певним процесам. Злочинці, які цим займались, усі будуть притягнуті до відповідальності. Усі зусилля, які необхідні для повернення цих дітей, прикладаються.

У тому числі за допомогою міжнародних організацій, які так само допомагають повертати цих дітей,

– зауважив заступник голови Херсонської обласної ради.

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Викрасти намагались майже всіх

За його словами, росіяни намагались вивести всіх дітей, які перебували у відповідних закладах ще від початку окупації. Вони дуже швидко намагались установити контроль над цим, і певний час контролювали їх на місці. Потім було прийнято рішення спочатку вивозити їх до Криму, а потім далі.

"Сказати, скільки цих дітей потім віддавали в родини росіян, зараз дуже важко. Підтверджувати ці дані складно. Вони змінюють прізвища дітям, щоб приховати цей злочин, але все це розслідується. Доля кожної дитини, яка була викрадена на Херсонщині, буде розслідуватися", – наголосив Соболевський.

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