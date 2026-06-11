Двох українців викрали і утримували в підвалі у центрі Вроцлава: поліція показала шокуюче відео

Наприкінці травня у польському Вроцлаві двох 20-річних українців викрали. Їхнім викрадачам уже оголосили підозри.

Як повідомляє поліція, одного з українців під приводом прохання про допомогу заманили у двір на вулиці Бардзькій, а іншого – на парковку на вулиці Свєрадовській. Там їх силоміць затягнули до автомобілів.

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Що відомо про викрадення українців у Вроцлаві?

Пізніше чоловіків привезли до підвалу ресторану в Старому місті. Викрадачі погрожували українцям і застосовували до них насильство. Вони змусили хлопців передати паролі від банківських застосунків та позичати гроші у знайомих. Нападники хотіли отримати від них якомога більше грошей.

Поліцейські встановили особи та затримали чотирьох викрадачів. Це громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років. Усіх чотирьох обвинувачують у незаконному позбавленні волі з особливою жорстокістю, пограбуванні, вимаганні та побитті. Підозрюваних взяли під тимчасовий арешт.

За інкриміновані злочини їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Кадри викрадення одного українців та затримання зловмисників: дивіться відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі польського Радома група чоловіків напала на молодого українця, почувши його акцент. Хлопця змусили співати польську пісню. Коли він помилився у словах, його почали ображати та бити. Постраждалий отримав численні травми, зокрема синці, садна та вивих плеча.

Також у Варшаві на Свентокшиському мосту група поляків напала на трьох українських підлітків через їхнє походження. Нападники застосували перцевий газ і жорстоко побили хлопців ногами.