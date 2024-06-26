Синдром викривленого дзеркала: як війна спотворює наше сприйняття світу

Щодня ми стикаємося з втратами й стражданнями, а це не може не впливати на наше сприйняття реальності. Поступово наша картина світу починає спотворюватися, ніби відображення у викривленому дзеркалі. Це не дивно – адже війна є квінтесенцією ненормальності, а наша психіка намагається адаптуватися до екстремальних умов. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Як ми викривляємо реальність

Одним з найпоширеніших викривлень є "чорно-біле" мислення. В умовах постійної загрози та невизначеності ми схильні ділити все на "своїх" та "чужих", "добро" і "зло". Це допомагає швидко орієнтуватися та приймати рішення в небезпечних ситуаціях. Але водночас така категоричність може призводити до спрощення.

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Наприклад, українці, які пережили окупацію, часто говорять, що тепер не можуть довіряти людям, бо "не знаєш, хто з них може виявитися зрадником". Або військові, які побачили звірства ворога, починають вважати, що всі росіяни – нелюди. Це зрозумілі емоційні реакції на травматичний досвід. Але якщо такий чорно-білий фільтр стає постійним способом сприйняття, він може серйозно обмежувати наше життя та стосунки.

Інше поширене викривлення – це фіксація на негативі. Під час війни ми щодня бачимо стільки болю та несправедливості, що наш мозок мимоволі налаштовується на пошук цих сигналів небезпеки. Ми починаємо очікувати поганого, помічати в першу чергу труднощі та проблеми. Навіть хороші події та успіхи можуть здаватися тимчасовими й неважливими на тлі всього жаху війни.

Ось типова ситуація. Олена, переселенка з Маріуполя, отримала гуманітарну допомогу та тимчасове житло в Києві. Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням і радіти новим можливостям. Але Олена ловить себе на думках: "І як довго це триватиме? Що, як знову почнуться обстріли й доведеться тікати? А раптом люди навколо тільки прикидаються доброзичливими, а насправді мають якісь корисливі наміри?" Цей негативний фільтр не дозволяє Олені повною мірою відчути безпеку та вдячність, хоча об'єктивних причин для тривоги начебто немає.

Ще один викривлений патерн мислення – катастрофізація. Коли ми постійно перебуваємо в умовах реальної загрози життю, наша здатність адекватно оцінювати ризики знижується. Кожна проблема чи неприємність починає здаватися вселенським масштабом, провісником неминучого краху. Ми постійно крутимо в голові найгірші сценарії та сприймаємо їх як неминучість.

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Приклад – військовий Андрій під час обстрілів загубив свій талісман – браслет, подарований дружиною. Хоча це була лише дрібничка, Андрій почав катастрофізувати: "Тепер мене точно вб'ють. Це знак, що я приношу нещастя всьому підрозділу. Напевно, дружина відчула, що зі мною щось станеться і тому дала цей браслет". Об'єктивно втрата талісмана жодним чином не впливала на безпеку Андрія. Але викривлене сприйняття перетворило цю подію на "доказ" невідворотної трагедії.

Усі ці викривлення – не особиста вина чи слабкість людей. Це природні психологічні реакції на ненормальні обставини війни. Наше завдання – навчитися їх розпізнавати, ставити під сумнів і коригувати.

Як дивитися на світ тверезо

Нижче наведу кілька практичних порад, як працювати з викривленим сприйняттям

Розвивайте в собі звичку помічати автоматичні думки та ярлики , які ви навішуєте на себе, інших чи ситуацію. Запитуйте себе: "Чи це факт, чи лише моя інтерпретація? Які докази я маю на користь цього твердження? Чи можливі інші думки?"

, які ви навішуєте на себе, інших чи ситуацію. Запитуйте себе: "Чи це факт, чи лише моя інтерпретація? Які докази я маю на користь цього твердження? Чи можливі інші думки?" Вмикайте раціональне мислення . Коли вас накриває тривога чи песимізм, спробуйте подивитися на ситуацію зі сторони, об'єктивно. Зважуйте справжні ризики та ймовірності, а не уявні жахи.

. Коли вас накриває тривога чи песимізм, спробуйте подивитися на ситуацію зі сторони, об'єктивно. Зважуйте справжні ризики та ймовірності, а не уявні жахи. Практикуйте "позитивний фокус" . Навіть у найчорніші дні спробуйте зосереджуватись на тому, що є доброго і світлого у вашому житті, нехай навіть дуже малого. Ведіть щоденник вдячності, відзначайте кожен момент краси чи доброти.

. Навіть у найчорніші дні спробуйте зосереджуватись на тому, що є доброго і світлого у вашому житті, нехай навіть дуже малого. Ведіть щоденник вдячності, відзначайте кожен момент краси чи доброти. Будьте милосердні до себе та інших. Припиняйте внутрішнього критика, який звинувачує вас у всіх бідах. Визнавайте, що кожен з нас – не ідеальний, робить помилки, переживає злети й падіння. Це нормально, особливо під час війни.

Припиняйте внутрішнього критика, який звинувачує вас у всіх бідах. Визнавайте, що кожен з нас – не ідеальний, робить помилки, переживає злети й падіння. Це нормально, особливо під час війни. Проговорюйте свої викривлені думки та переживання з тими, кому довіряєте. Чи то рідні, друзі, чи психотерапевт – діліться тим, що вас лякає і засмучує. Часто проста вербалізація та емпатичний відгук іншої людини допомагають скинути "темні окуляри" і побачити ситуацію реалістичніше.

Звичайно, війна робить своє і доки вона триває, ми не можемо повністю позбутися спотворень у мисленні. Це наше підсвідоме намагається захистити нашу психіку від травми, хоч інколи й не надто адаптивно. Все ж розуміння цих процесів та свідоме коригування – це крок до збереження ясності розуму та здорових стосунків.

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Адже врешті-решт ми боремося не лише за українську землю, а й за наші серця та уми. Щоб навіть після цієї страшної війни ми могли бачити себе не спотвореними, а справжніми. В усій складності, різноманітності, з переплетінням світла й тіні.

Наше завдання зараз – втриматись на цій тонкій грані. Не дозволити злу та жорстокості "перепрошити" нашу душу. Залишитись людьми – з усіма нашими страхами, чеснотами, сумнівами та сподіваннями.

Не дозволяймо війні спотворювати наші думки надто сильно. Лише залишаючись максимально тверезими та чесними з собою ми маємо шанс вийти з цієї війни не зламаними, не спотвореними у кривих дзеркалах зневіри.

Вийти і почати відбудовувати наш світ - і зовнішній, і внутрішній. З усіма його барвами, напівтонами, з правом кожного бути собою. Бо саме за це ми і боремося – за свободу бути, любити, вірити. За людяність у нелюдський час.