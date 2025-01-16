Екскерівник метро Києва втік з України на підставі підробленого висновку ВЛК

Поліція Києва проводить слідчі дії в екскерівника комунального підприємства "Київський метрополітен". Чоловік виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Наразі з цього приводу триває кримінальне провадження.

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Що відомо про втечу

За даними слідства, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Хоч імені колишнього посадовця правоохоронці не згадують, ЗМІ припускають, що йдеться про Віктора Брагінського.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства,

– ідеться у повідомленні.

Відомо, що у листопаді Брагінському повідомили про підозру. Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов'язків ним призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та подальшого підтоплення метрополітену.

Наразі його місцеперебування невідоме. Правоохоронці обіцяють оприлюднити додаткові деталі згодом.