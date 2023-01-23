На одеській набережній знайшли тіло внука засновника ринку "Сьомий кілометр", – ЗМІ
Джерело:"Думская"
На території однієї з одеських трас поблизу моря знайшли мертвим бізнесмена Віктора Добрянського. Відомо, що підприємець претендував на те, аби володіти ринком "Сьомий кілометр" та перебував у розшуку більш як пів року на момент загибелі.
Про смерть Віктора Добрянського стало відомо у понеділок, 23 січня, з повідомлень у місцевих ЗМІ Одеси. Востаннє його бачили у сауні поблизу пляжу, звідки він вийшов у спідній білизні.
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Був внуком засновника "Сьомого кілометра"
Як зазначають журналісти з посиланням на власні джерела у поліції, мертвого Добрянського, що 1981 року народження, знайшли вранці на Трасі здоров'я. Місцевим він запам'ятався тим, що його дідусь заснував промтоварний ринок "Сьомий кілометр" та, власне, сам бізнесмен претендував на те, аби ним заволодіти.
Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні. Причини загибелі підприємця встановлюються,
– пишуть в одеському виданні.
Окрім того, варто сказати, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства. Це статті 206, 209 та 205 Кримінального кодексу нашої держави: про легалізацію або "відмивання" майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів.
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Хто зараз контролює "Сьомий кілометр"
- Зауважмо, що зараз ринок контролює бізнесмен Володимир Галантерник. ЗМІ пишуть, що він фігурує як підозрюваний у так званій "одеській справі".
- Декілька років тому 24 Канал писав про те, що цей чоловік є одним найвпливовіших персон Одеси та контролює легендарний Привоз, торговельний City Center і зону відпочинку "Аркадія Сіті".
- У листопаді 2021 року Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування справи про розкрадання земель в Одесі, у якій фігурує бізнесмен Володимир Галантерник. Згодом підприємця заочно заарештували.
- Відомо з відкритих джерел, що він станом на січень 2023 року перебуває у Великій Британії, де ховається від слідства.