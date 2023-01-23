На одеській набережній знайшли тіло внука засновника ринку "Сьомий кілометр", – ЗМІ

На території однієї з одеських трас поблизу моря знайшли мертвим бізнесмена Віктора Добрянського. Відомо, що підприємець претендував на те, аби володіти ринком "Сьомий кілометр" та перебував у розшуку більш як пів року на момент загибелі.

Про смерть Віктора Добрянського стало відомо у понеділок, 23 січня, з повідомлень у місцевих ЗМІ Одеси. Востаннє його бачили у сауні поблизу пляжу, звідки він вийшов у спідній білизні.

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Був внуком засновника "Сьомого кілометра"

Як зазначають журналісти з посиланням на власні джерела у поліції, мертвого Добрянського, що 1981 року народження, знайшли вранці на Трасі здоров'я. Місцевим він запам'ятався тим, що його дідусь заснував промтоварний ринок "Сьомий кілометр" та, власне, сам бізнесмен претендував на те, аби ним заволодіти.

Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні. Причини загибелі підприємця встановлюються,

– пишуть в одеському виданні.

Окрім того, варто сказати, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства. Це статті 206, 209 та 205 Кримінального кодексу нашої держави: про легалізацію або "відмивання" майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів.

Ймовірно, Добрянський-молодший підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була його мати. Через деякий час суд визнав цей документ недійсним.

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Хто зараз контролює "Сьомий кілометр"