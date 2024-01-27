Російський ГРУшник живе у Брюсселі й займається військовим експортом у Росію, – The Insider

Віктор Лабін – російський ГРУшник – та його сини наразі мешкають у Брюсселі. Звідти вони налагодили експорт, необхідний для російської оборонки.

Саме Лабін та його сини постачають у Росію координатно-вимірювальні машини. Вони – незамінні у російському військовому виробництві.

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Що вдалося встановити

За даними розслідувачів, сини Лабіна – теж "при ділі". Один з них допомагає батькові вести бізнес. Тим часом другий – організовує на території Європи так звані "протести" на підтримку Кремля.

Лабіни активно підтримують геноцид українців. Водночас сімейка – досі не під санкціями.

За даними The Insider, компанія Baltic Shipping Agency LTD вже під час повномасштабного вторгнення надавала логістичні послуги російському ТОВ Сонатек. Мовиться про доставку координатно-вимірювальних машин. Це стало можливо завдяки "діркам у санкційній політиці".



Віктор Лабін з синами / Колаж The Insider

Саме у "Сонатек" здійснювали держзакупівлі виробники Кинджалів. Окрім того, ця компанія обслуговує десятки інших підприємств, які відносяться до російського ВПК.

"Сонатек" імпортує прилади з низки європейських країн. Зокрема, з Італії та Німеччини. Гендиректором компанії є Руслан Лабін – син Віктора Лабіна. Бізнес на території Бельгії сімейка Лабіних веде, керуючи компанією Groupe d’Investissement Financier.

Лабін намагається приховати правду

Віктор Лабін намагається приховати правду. Під час розмови з журналістами він заявив, що після запровадження санкцій та початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну начебто не здійснює постачань компанії "Сонатек". Водночас це не має нічого спільного з реальністю.

На питання, чи має сам Лабін стосунок до ГРУ, він відповів журналісту The Insider, що "може послати на три літери".