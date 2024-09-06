Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів схвалив відставку Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Ймовірно, він стане заступником голови Офісу Президента замість Олексія Кулеби.

Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук після низки рішень Кабміну. Наразі звільнення Микити має затвердити президент Володимир Зеленський своїм указом.

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Віктор Микита змінить свою посаду

Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації,

– написав Мельничук.

Зазначимо, що раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк припускав, що Микита, ймовірно, стане заступником глави Офісу президента, замінивши Олексія Кулебу, якого 5 вересня призначено міністром відновлення України.

"Кулеба піде з посади заступника голови ВП на посаду міністра. Його місце займе один із глав областей, причому з максимально західної частини країни", – писав Железняк.

Важливо! 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром і міністром інфраструктури та регіональної політики в уряді Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, що в Україні триває перезавантаження уряду. Кадрові рішення необхідні, щоб підсилити окремі напрямки та додати нової функціональної "крові".