Віктор Орбан закликав похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування у ЄС та приписав собі діалог про "мирне врегулювання". Однак головування країни не призвело до чогось хорошого, а навпаки лише погіршило ситуацію.

На щастя, Польща змогла знайти на Орбана управу, погрожуючи відіслати назад посла країни. Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що в головуванні Будапешта в ЄС був й позитивний момент.

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Підсумок головування Будапешта в ЄС

Голова угорської громади зазначив, що Орбан – справжній негідник, замість того, щоб приписувати собі "заслуги", краще б мовчав та згадав свій візит до Києва, після якого росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у столиці.

Його головування та загалом головування Угорщини в ЄС – це тотальний негатив, ні до чого воно не призвело. Ба більше, він розвалив Вишеградську четвірку (Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія – 24 Канал),

– наголосив він.

Крім того, Орбан сильно посварився з Польщею. На думку Томпа, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск "поставив на місце" Орбана та всіх його людей. Угорський посол у Варшаві є персоною нон грата, його не запросили на офіційний захід з нагоди головування Польщі в ЄС.

Орбана теж не запросили та попередили, що якщо він або хтось з його уряду зробить чергову негативну витівку, то посла вишлють в Угорщину назад. На Орбана знайшли управу,

– підкреслив він.

Голова угорської громади додав, що позитивним моментом головування Будапешта в ЄС було те, що країну позбавили 1,4 мільярда євро через те, що Європейський Союз довів тотальну корупцію в Угорщині. Орбан розікрав всі кошти, які ЄС надав країні для розвитку.

До речі, крім похвали Угорщини за "якісне" головування, Орбан закликав скасувати санкції ЄС проти Росії, очікуючи "нову еру" Дональда Трампа. За його словами, для цього потрібен час, бо "тверезості" в Брюсселі поки немає.