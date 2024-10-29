Орбан обурив заявою про Україну: що хоче довести лідер Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подякував уряду Грузії за те, що "в умовах прагнення до європейської інтеграції не дозволили перетворити країну на другу Україну". Загалом угорський лідер часто суперечить сам собі.

Орбан багато разів говорив, що Угорщина не має ні військової, ні економічної сили. Це 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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"Він уже дуже багато років страждає таким когнітивним дисонансом, на жаль, і вважає, що він нібито щось може зробити, але суперечить самому собі. Тому що дуже багато разів говорить про те, що Угорщина не має ні військової, ні економічної сили, абсолютно нічого, щоб не бути навіть не другорядною, третьорядною державою", – підкреслив він.

Тібор Томпа вважає, що Віктор Орбан при владі – це трагедія для всієї угорської нації. За його словами, прем'єр Угорщини "повернув державу до часів фашизму 30-х років".

Його місце на смітнику історії. Він просто повернув Угорщину до часів фашизму 30-х років. Це говорю не тільки я, що Орбан на сьогодні є єдиним керівником-неофашистом у Європі та всьому Європейському Союзі. Тому і маємо такі акції з його боку,

– сказав голова угорської громади Києва та Київської області.

Нагадаємо, Віктор Орбан подякував грузинському уряду за рішення не втягуватися у "безглузду війну". Він вважає, що шлях Грузії до європейської інтеграції можливий без збройного конфлікту. За словами угорського лідера, "Грузинська мрія" не допустила того, щоб Грузія стала "другою Україною". Крім того, він пообіцяв повну підтримку Грузії на шляху вступу до ЄС.