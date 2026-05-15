За справу вже взялися правоохоронці. Що сталося з дівчиною у Вінниці, як відреагувала на інцидент поліція – розбирався 24 Канал.

До теми Сім років ґвалтував неповнолітню і фільмував це: що загрожує жителю Одещини

Що розповіла дівчина про побиття з боку її колишнього у мережі?

Користувачка з ніком @eliraveta_ 14 травня оприлюднила серію дописів у соцмережі Threads, де розповіла про пережите жахіття.

Єлизавета розповіла, що напередодні інциденту вона розійшлася зі своїм хлопцем, якого звуть – Шевчук Віктор Віталійович (14.09.1999 року народження). Він є чинним військовослужбовцем на посаді кінолога в місті Вінниця.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Єлизавета та її колишній хлопець Віктор Шевчук / Фото з акаунту дівчини у соцмережі Threads

За словами молодої жінки, 12 травня Віктор попросив зайти до неї, щоб просто забрати свої речі. Після цього дівчина впустила його без жодних побоювань.

Проте він увірвався всередину і почав трощити все навколо, а коли ми з подругою спробували викликати поліцію – він накинувся на мене і почав нещадно бити,

– розповіла постраждала.

Зараз Єлизавета перебуває в лікарні з тяжкими травмами:

закрита черепно-мозкова травма;

струс мозку;

перелом кісток носа;

множинні забійні рани.

Свій стан постраждала також показала у мережі.

Зверніть увагу! З етичних міркувань 24 Канал не може показати всі фото, опубліковані в акаунті Threads Єлизавети. Їх можна переглянути за посиланням.



Однак варто зважати, що на кадрах – чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+.

Водночас Єлизавета також писала, що поліція нібито чинила на неї тиск.

"Мене відмовляють писати нову заяву і змушують погодитися на "розписку" про виплату мізерних 50 тисяч гривень протягом пів року", – зауважила дівчина.

Вона також стверджує, що правоохоронці нібито намагалися замовчати факт, що Віктор Шевчук уже мав приводи в поліцію. Єлизавета каже, що вона – далеко не перша його жертва: на чоловіка вже є адмінпротоколи за насильство над іншою дівчиною. ​

Я розумію, що справу намагаються "зам'яти", бо він сержант НГУ, але я не можу мовчати. Через погроми та кров у квартирі власниця виселяє мене негайно. Мені прописано суворий ліжковий режим, але мені буквально нікуди йти, а Віктор за всі ці дні не надав жодної допомоги,

– написала постраждала дівчина.



Віктор Шевчук наразі служить у Нацгвардії України / Фото з акаунту @eliraveta_ у соцмережі Threads

Вона також попросила у небайдужих допомогти їй із коштами на лікування, орендою житла, а також із пошуками адвоката. Сама Єлизавета стверджує, що не збирається зупинятися, а хоче довести справу до кінця.

"Я не збираюся зупинятися і буду домагатися того, щоб Віктор відповів за свої дії згідно із законом. Буду тримати вас у курсі подій щодо стану мого здоровʼя та ходу справи", – зауважила молода жінка.

Як відреагувала на інцидент поліція?

Поліція Вінницької області повідомила, що вже провели першочергові слідчі дії у справі та надалі скерують матеріали за підслідністю до ДБР.

Під час реагування на повідомлення правоохоронці з'ясували, що правопорушник, який є військовослужбовцем, завдав заявниці тілесних ушкоджень та зберігав рослинну речовину, схожу на канабіс,

– наголосили правоохоронці.

Стосовно цього поліція розпочала розслідування за статтями Кримінального кодексу України про незаконне зберігання наркотичних засобів, без мети збуту та умисне легке тілесне ушкодження.

На історію Єлизавети також відреагували знаменитості

Під коментарями до дописів дівчини свою підтримку висловили блогер та волонтер Ігор Лаченков, актор Женя Янович, співак Вадим Олійник та гуморист Андрій Лузан.

Знаменитості підтримали постраждалу дівчину у Вінниці / Скриншоти 24 Каналу

До речі, нещодавно у Threads також набула розголосу історія дівчини з Житомирської області Надії Вікарій, яка розповіла про знущання з боку біологічної матері у дитинстві, зґвалтування з боку рідних братів та смерть сестри Даші. Деталі цієї страшної та трагічної історії – читайте у матеріалі 24 Каналу.