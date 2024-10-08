На Хмельниччині попрощалися з 22-річним захисником Віктором Ткачуком

На Хмельниччині попрощалися з 22-річним загиблим воїном Віктором Ткачуком. Парубок служив у Десантно-штурмових військах ЗСУ. У Кам'янці-Подільському оголошено День жалоби.

Про трагедію повідомили у Кам’янець-Подільській міській раді. 7 жовтня воїна вшанували та урочисто поховали на Алеї слави.

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Завзятий молодий воїн

Віктор Іванович Ткачук був у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. У червні командир відзначив його нагрудним знаком "Шлях честі" за високі показники в службі, виконання бойових завдань, проявлені при цьому особисту мужність і хоробрість, а також збереження здоров’я й життя військовослужбовців.

Деталі загибелі хлопця не повідомляються.

На жаль, ряди Алеї Слави поповнюються могилами, ростуть шеренги прапорів і портретів,

– каже міський голова Михайло Посітко.

7 жовтня кам’янчани вшанували захисника. Кортеж з тілом героя пройшов до його будинку у селі Мукша Китайгородська, після чого відбулося загальноміське прощання у Будинку офіцерів. Віктора Ткачука поховали на міському кладовищі під залпи почесної варти та Гімн України на Алеї Слави.

Поховання Віктора Ткачука / Фото Кам'янець-Подільської міської ради

Ще один Герой, патріот, захисник та воїн, який самовіддано боронив українську землю, давав відсіч ворогові та разом із побратимами відстоював незалежність України. Тепер йому назавжди 22 роки, – підкреслюють у міській раді.

У місті оголошений День жалоби, приспущено державні прапори та обмежено розважальні заходи.