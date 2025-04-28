15 років позбавлення волі: Янукович отримав другий вирок в українському суді

Колишній президент України Віктор Янукович отримав вже другий вирок в українському суді. Йому призначили 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про рішення суду у справі Януковича

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора було ухвалено вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України.

Подільський районний суд Києва визнав їх винними та призначив покарання:

експрезиденту України – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства;

ексзаступнику начальника УДО України – 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Прокурорам вдалося довести у суді, що 23 лютого 2014 року Янукович, у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та представниками Росії, незаконно перетнув державний кордон України та організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя,

– зазначають правоохоронці.

Зазначається, що це вже другий вирок для експрезидента України. У січні 2019 року його було засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни та призначено 13 років позбавлення волі.

Крім того, раніше підозру отримали 15 колишніх працівників Служби безпеки Президента України Управління державної охорони за фактом дезертирства.

До слова, раніше стало відомо, що Джо Байден телефонував Януковичу в лютому 2014 року, напередодні його втечі з країни. Під час тієї розмови він попередив експрезидента України про те, що "російські друзі" вже не зможуть йому допомогти та врятувати "від цієї катастрофи".