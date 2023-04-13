"Ось вам Чистий четвер": прихильниця УПЦ МП принесла віника до Лаври та влаштувала провокацію

Затята активістка Московського патріархату Вікторія Кохановська знову фігурує у провокаціях поблизу Лаври. Цього разу скандалістка принесла з собою віник і розкидалася погрозами.

Відповідне відео поширили у мережі. На кадрах Кохановську оточила група чоловіків, які закликають її їхати до Москви, пише 24 Канал.

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Активісти вкотре намагались вигнати УПЦ МП з Лаври

Близько ста активістів вкотре прийшли до стін Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме у Чистий четвер українці намагались "очистити" святиню від московських попів.

Кохановська принесла віника до Лаври: відео "Обозревателя"

Однак згодом з'явилась Кохановська, яка почала розмахувати віником перед обличчями людей. "Захисниця" УПЦ МП традиційно знімала все на свій телефон, викрикувала різні нісенітниці та провокувала на конфлікт.

У вас толока оголошена. Нате віники в зуби й пішли замітати! Тряпку в зуби і пішов мити підлогу,

– відповідала Кохановська.

Також вона, як завжди, обвинуватила в усіх бідах України правоохоронців та владу. Згодом у прихильниці Московського патріархату стався біполярний розлад. І вже через 5 хвилин вона розгублено питала, чому СБУ її не захищає.

Кохановська і СБУ: що відомо