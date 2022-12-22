Через 8 місяців розлуки: медикиня Обідіна з "Азовсталі" нарешті побачила донечку Алісу

22 грудня 2022, 12:20
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Джерело:

ТСН

Медикиня Вікторія Обідіна з "Азовсталі" нарешті змогла зустрітися зі своєю 5-річною донечкою в Польщі. Їх розлучили у травні, коли окупанти взяли жінку в полон.

Коли Вікторію відправили до фільтраційного табору, дитина поїхала з родичами до Запоріжжя. Пізніше Аліса виїхала до Польщі з бабусею.

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Довгоочікувана зустріч

Напередодні Різдва Вікторія вирішила зробити сюрприз для донечки. Вона заповнила валізу іграшками та солодощами й вирушила до Польщі. До речі, там був і подарунок, який Аліса просила у мами – динозавр.

Коли мама з донькою побачили, дівчинка не відпускала її з обіймів ще хвилину.

Привіт, мамо, мамусю, я так на тебе чекала,
– сказала дитина.

Аліса розповіла, що на Різдво мала єдине бажання – аби повернулася мама. Тепер вони разом.

Що цьому передувало

  • Мама й донька не бачились із 7 травня. На "Азовсталі" в Маріуполі Аліса провела 72 дні, а Вікторія в російському полоні – 168 днів.
  • Жінка була єдиною з військових, хто перебував на заводі з дитиною.
  • Росіяни розлучили дівчинку з мамою Дитину у Запоріжжі прихистила у себе працівниця Запорізької військової адміністрації. Після цього вдалося розшукати її рідних.
  • Для Аліси виготовили дублікат свідоцтва про народження. Її передали родичам.
  • Під час великого жіночого обміну в жовтні Вікторія повернулася з полону до України, відновилась та вирушила до доньки.

Автор: Ольга Музика