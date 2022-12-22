Через 8 місяців розлуки: медикиня Обідіна з "Азовсталі" нарешті побачила донечку Алісу

Медикиня Вікторія Обідіна з "Азовсталі" нарешті змогла зустрітися зі своєю 5-річною донечкою в Польщі. Їх розлучили у травні, коли окупанти взяли жінку в полон.

Коли Вікторію відправили до фільтраційного табору, дитина поїхала з родичами до Запоріжжя. Пізніше Аліса виїхала до Польщі з бабусею.

До речі Я повернуся в ЗСУ, – інтерв'ю з медикинею з "Азовсталі" про полон, розлуку з донькою і плани

Довгоочікувана зустріч

Напередодні Різдва Вікторія вирішила зробити сюрприз для донечки. Вона заповнила валізу іграшками та солодощами й вирушила до Польщі. До речі, там був і подарунок, який Аліса просила у мами – динозавр.

Коли мама з донькою побачили, дівчинка не відпускала її з обіймів ще хвилину.

Привіт, мамо, мамусю, я так на тебе чекала,

– сказала дитина.

Аліса розповіла, що на Різдво мала єдине бажання – аби повернулася мама. Тепер вони разом.

Що цьому передувало