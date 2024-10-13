Журналістка Рощина померла в Росії: Офіс генпрокурора розповів, що змінив кваліфікацію злочину

Журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні. Офіс генпрокурора повідомив, що її затримали під час перебування на окупованих територіях України.

Заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Тарас Семків заявив в ефірі телемарафону, що досудове розслідування підтвердило смерть Вікторії Рощиної, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора про кваліфікацію справи щодо смерті Вікторії Рощиної

Тарас Семків пояснив, що через те, що досудове розслідування підтвердило смерть Вікторії Рощиної, кваліфікацію злочину змінили.

Додатково пред'явлено кваліфікацію за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – тобто за фактом порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством. Оскільки є достатньо підстав вважати, що саме така кваліфікація потрібна в цьому випадку,

– заявив посадовець.

Варто сказати, що Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території України. У квітні 2024 року Москва вперше підтвердила, що незаконно утримує її.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів Суспільному, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і вже найближчим часом мала повернутися на Батьківщину.

На жаль, керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко підтвердив інформацію про смерть Вікторії.

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