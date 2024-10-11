Журналістку Вікторію Рощину утримували в одному з найжорстокіших ізоляторів у Росії

27-річна журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні. Її утримували у СІЗО №2 в Таганрозі Ростовської області, який називають одним з найжорстокіших ізоляторів Росії.

Про це розповіли в Медійній ініціативі за права людини. Раніше смерть української журналістки підтвердили і в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Вікторія Рощина загинула в російському полоні

За словами виконавчої директорки Медійної ініціативи за права людини Тетяни Катриченко, Вікторію Рощину утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.

Обидва ці місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок.

Таганрог (Бердянськ, насправді, також – там катували електричним струмом) відомий як одне з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території Росії. Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців з Азовсталі. Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять,

– розповіла Тетяна Катриченко.

Вона зазначила, що Вікторію утримували у Таганрозі в "камері-одиночці" принаймні з травня до вересня 2024 року. Напередодні обміну 13 вересня 2024 року Рощину та ще як мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу в невідомому напрямку.

СІЗО № 2 в Таганрозі, серед колишніх полонених вважається одним із найжорстокіших ізоляторів у Росії. Саме сюди з квітня 2022 року почали етапувати захисників Маріуполя.

За спогадами звільнених військовополонених, охорона ізолятора в Таганрозі використовує три основні засоби для тортур – гумовий кийок, дерев'яний молоток та електрошокери. Полонених б'ють під час прийомки, щоденних обшуків і допитів. На допитах бранців змушують зізнатися у злочинах, які вони не вчиняли.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вікторії Рощиної. Світла пам'ять.