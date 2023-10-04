Два місяці не виходить на зв'язок: на окупованій території зникла журналістка Вікторія Рощина

Українська журналістка Вікторія Рощина зникла безвісти на території, яка перебуває під окупацією. Раніше у 2022 році жінка вже потрапляла в полон до росіян.

Вікторія Рощина працювала на окупованій росіянами території. Востаннє жінка виходила на зв'язок 3 серпня.

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Зникла безвісти

Про зникнення журналістки повідомив Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ, а також Севгіль Мусаєва – головна редакторка "Української правди", де Рощина працювала позаштатною авторкою.

Ми вкрай стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту привернути увагу до цієї ситуації,

– заявили у фонді.

Від самого початку повномасштабної війни Вікторія Рощина перебувала на фронті. За словами Мусаєвої, вона – смілива журналістка, яка завжди бралася висвітлювати найсуперечливіші теми. Рощиній була не байдужа доля людей, які опинилися під російською окупацією, і вона прагнула розповісти світові їхні історії. Головна редакторка УП закликала українську владу зробити все можливе, аби знайти зниклу журналістку.

Що відомо про Вікторію Рощину

26-річна медійниця працювала для таких видань як "Українська правда", "Громадське", "Радіо Вільна Європа";

Має 10 років досвіду роботи у журналістиці;

Писала про складні теми – злочинність, суди та права людини;

Лауреатка премії "За мужність у журналістиці" 2022 року;

Востаннє, коли авторка виходила на зв'язок, вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу.

Рощина вже потрапляла в полон до окупантів

У березні 2022 року мужня журналістка висвітлювала події з гарячих точок на сході й півдні України. 12 березня "Громадське" повідомило про її зникнення. Вікторія планувала їхати до Маріуполя, однак раптово припинила виходити на зв'язок. Вже 16 березня стало відомо, що жінку затримала ФСБ в тимчасово окупованому Бердянську.

22 березня журналістку звільнили з полону, змусивши записати відео, в якому вона заперечує свої претензії до російських спецслужб, мовляв, вони врятували їй життя.