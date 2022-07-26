Вікторія Спартц заявами про зброю повторила тези Скабєєвої, – російський опозиціонер

Пряме втручання американських політиків у внутрішню політику України, здавалося, вже пішло в минуле. Проте заява конгресвумен Вікторії Спартц щодо глави ОП Андрія Єрмака це змінила.

Мовиться про звинувачення в його бік, які озвучила конгресвумен США українського походження. Однак російський публіцист із Вашингтона зауважив певні подібності між деякими її тезами та тим, що говорить пропагандистка Скабєєва. Про це він розповів 24 каналу.

До теми Єрмак прокоментував претензії до нього від американської конгресвумен Спартц

За його словами, останні заяви Спартц про те, що нібито на тлі провалу антикорупційної реформи допомогу від США можуть розкрадати – були тривожними.

Швидше за все, у неї були добрі наміри та її це хвилювало, однак фактично вона повторила основний наратив російської пропаганди, який щодня лунає він Скабєєвої про те, що "допомогу розкрадають,

– наголосив Піонтковський.

І нагадав, що в цьому й полягає основне завдання москви – зупинити потік цієї допомоги.

Звинувачення Спартц: головне

Спартц непрямо звинуватила Єрмака в "роботі на росію", і прямо – у саботажі боротьби з корупцією.

Через це, за словами американської політикині, у Вашингтоні не розуміють, на що Україна витрачає американську допомогу.

Білий дім прийняв заяву Вікторії Спартц та пообіцяв ретельно перевірити її інформацію, але наголосив, що поспішних рішень та гучних заяв не буде.

Сам Андрій Єрмак вважає звинувачення у зв'язках з росією брехливими та образливими.

Що кажуть у США на тези про нагляд за зброєю

Спартц закликала Конгрес запровадити "належний нагляд" за зброєю, яку США передають Україні, та створити Спільну робочу групу. Однак сама Спартц не назвала конкретних причин, через які українську сторону можна було б запідозрити у недоброчесному використанні наданої зброї.

У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.

"Ми не відстежуємо зброю. І, чесно кажучи, відчуваємо досить добре, що українці використовують зброю, яку ми їм надали. Ми не бачили ознак того, що ця зброя пішла кудись, окрім як для боротьби з росіянами", – мовиться у заяві.

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