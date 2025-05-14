Нардепи відправили Зеленському звернення про присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України

Нардепи відправили до Володимира Зеленського звернення про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України. За це проголосувало 246 парламентарів.

Про це в середу, 14 травня, повідомило Суспільне, передає 24 Канал. Тіло жінки повернули з російського полону з численними ознаками катування.

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Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".

У березні 2022 року російські військові затримали її на тимчасово окупованих територіях, після чого відпустили. Улітку журналістка зникла, коли вдруге спробувала потрапити на підконтрольні Росії землі.

Тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну під час обміну в лютому 2024 року. Воно було меншим і легшим за інші, а також мало позначку "СПАС". Це може вказувати на так звану "офіційну" версію причини смерті – сумарне ураження артерій серця.

Згодом з'ясувалося, що тіло журналістки не має деяких органів. За допомогою розтину росіяни могли спробувати приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.