Запеклу "захисницю" Лаври – Вікторію Кохановську могли забрати на допит в СБУ
Прихожанку УПЦ МП Вікторію Кохановську, яка попередньо озвучила скандальні заяви через виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври, 10 квітня забрали на допит до СБУ.
Спершу про це заявила сама жінка, вона показала журналістам повістку до СБУ, у якій вказано, що вона проходить свідком у справі, проте невідомо, що за справа. 24 Канал звернувся по коментар до СБУ за роз'ясненням деталей справи.
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У повістці, яку показала Вікторія Кохановська, зазначено лише номер провадження – усі подробиці засекречені через режим воєнного часу.
Кохановська показала повістку до СБУ / Фото з телеграм-каналів
У мережі опублікували відео, де шанувальницю УПЦ МП у супроводі правоохоронців садять в автомобіль та, ймовірно, відвозять на допит в управління СБУ.
Кохановську забрали на допит до СБУ: відео
Нові провокативні заяви
За годину до цього Кохановська записала своє нове відеозвернення та опублікувала його у себе на фейсбук-сторінці, де та обурилась, що УПЦ МП звинуватили у тому, що організація несе загрозу національній безпеці. При цьому видала, що загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами".
Нова провокативна заява Кохановської: відео
Чим прославилась "активістка" УПЦ МП
- Кохановська, яка називає себе правозахисницею, у своїх зверненнях погрожувала, що парафіяни Московського патріархату вийдуть на вулиці "на хресну ходу" через виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.
- Вона також казала, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян щодо релігійних переконань.
Під час виселення Московської церкви з Лаври Вікторія Кохановська заявила про поділ України, тому що, на її думку, саме Московська церква була "душею України".
Це все закінчиться ліквідацією влади в Україні. Ніякої влади в Україні не буде! Бо Українська православна церква є душею українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде далі, то Буковина відійде до Румунії, Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ!
– викрикувала Кохановська.