Українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, посмертно нагородили орденом Свободи. Відповідний указ вже опубліковано на сайті президента України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Що відомо про нагородження Вікторії Рощиної?

Про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні стало відомо лише у жовтні 2024 року. Попри те, що вона вже була в списках на обмін і Росія зобов'язувалася її звільнити, країна-агресорка не дотримала свого слова.

Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям,

– зазначив президент.

Тіло журналістки з численними слідами катувань повернули в Україну лише у лютому цього року. Вже 2 серпня Зеленський повідомив, що Вікторія Рощина була посмертно нагороджена орденом Свободи "за непохитну віру в те, що свобода здолає все". Відповідний указ вже оприлюднений на сайті президента.

"За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: Нагородити орденом Свободи РОЩИНУ Вікторію Володимирівну – правозахисницю, тележурналістку, військову кореспондентку (посмертно)", – йдеться в указі.