Підозрюється у корупції й переховується від слідства: мера Рахова Медвідя оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ 23 липня оголосило у розшук мері закарпатського міста Рахів – Віктора Медвідя. Чоловіка підозрюють у неправомірному присвоєнні бюджетних коштів.

Наразі чоловік переховується від слідства по своїй справі. За попередніми даними, Медвідь може переховуватися закордоном.

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Мера Рахова розшукують правоохоронці

На сайті розшукових обліків міністерства внутрішніх справ України з'явилася карта з розшуком мера міста Рахова, що на Закарпатті, Віктора Медвідя. Там МВС вказує, що Медвідь має статус особи, що переховується від слідства з 21 липня 2023 року.



Мера Рахова розшукує МВС / Скриншот 24 Каналу

Раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження за фактом привласнення коштів отриманих в межах міжнародних грантових програм. Серед підозрюваних, певно, був і Медвідь.

Слідством встановлено, що службові особи фірми-підрядника, діючи у змові з представником замовника, підписали акти виконаних робіт при здійсненні будівництва реабілітаційного центру, хоча роботи на об’єкті були виконані не в повному обсязі. Таким чином особи заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 2,2 мільйона гривень,

– наголосили у БЕБ.

Там зазначили, що цим особам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також Закарпатські ЗМІ зазначають, що мер Рахова уже близько трьох тижнів перебуває за кордоном. Водночас офіційно підозру йому ще не оголосили.

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