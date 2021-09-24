Віллу на Канарах тепер називають "диво-будинком", її обійшла лава – неймовірне фото

На Канарах сталося виверження вулкана, лава рухається з величезною швидкістю, руйнуючи все на шляху. Однак одній будівлі дивом вдалося залишитися неушкодженою.

У мережі оприлюднили фото вцілілої вілли. Люди вже нарекли її "диво-будинком".

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Стихія оминула на Канарах один будинок

На знімках помітно будинок, який повністю оточила лава вулкана Кумбре-В'єха. Він дивом вцілів, адже стихія не поглинула його, як інші будівлі на своєму шляху.

Видання El Mundo повідомляє, що вілла належить пенсіонерам з Данії Інге та Раніє Кок. Вони не відвідували його з початку пандемії коронавірусу.

Парі вже повідомили радісну новину. Водночас багато їхніх друзів, які жили неподалік, втратили своє майно після виверження вулкану.



Вціліла вілла на Канарах / Фото ВВС

Острів Ла-Пальма оголосять зоною лиха

За останньою інформацією, стихія зруйнувала щонайменше 200 будинків. Крім того, евакуювали понад 6 тисяч людей.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що незабаром Ла-Пальма оголосять зоною лиха.

Виняткова ситуація на Ла-Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка (28 вересня – 24 канал) Рада міністрів схвалить класифікацію острова як зони катастрофічного лиха,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що уряд вже працює над планом відновлення острова. Він передбачатиме негайні заходи, спрямовані на усунення збитку, нанесеного виверженням вулкану. Санчес також запевнив, що всім, хто втратив свої будинки, нададуть допомогу.

До слова, виверження вулкану на Канарах розпочалося ще 19 вересня. Стихію досі не можуть приборкати.