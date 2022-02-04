Вільна Україна – гарант безпеки Польщі: у Варшаві ухвалили важливу резолюцію
Джерело:твітер Андрія Дещиці
Верхня палата польського парламенту 4 січня схвалила резолюцію на підтримку України. У документі окреслили загрози для нашої держави і для Європи загалом.
Документ ухвалили одноголосно. Його підтримали всі 92 сенатори. Посол України в Польщі Андрія Дещиця подякував Сенату за солідарність.
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Про що польська резолюція
У резолюції окреслили, що вільна Україна – один з гарантів безпеки Польщі. Польський уряд постійно підтримує стратегічне партнерство між Києвом і Варшавою. Констатували, що Україна зараз "зіткнулася зі смертельною небезпекою". Мовиться про загрозу чергового вторгнення.
Дуже важливо, щоб польська влада надійно підтримувала нашого сусіда, адже немає безпечної Польщі без незалежної України,
– наголосили у резолюції.
Сенат Польщі ухвалив резолюцію / Фото з твітеру Андрія Дещиці
Допомога для України
Сенат Польщі підтримує надання Україні політичної та фінансової допомоги. Зокрема, постачання зброї, а також участь країн-членів НАТО у навчанні українських військових.
Варшава нагадує, що Росія зібрала на кордонах України величезну армію: танки, артилерію, кораблі і бойову авіацію. Москва хоче таким чином дестабілізувати ситуацію в Європі.
"Це може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", – додали сенатори.
Попри це, Сенат переконаний у можливості діалогу з Росією. Проте умовою для цього є відведення російських військ від українського кордону.
Текст резолюції / Фото з твітеру Андрія Дещиці
Як Польща підтримує Україну
- Поляки 3 лютого направили українцям гуманітарну допомогу. 9 вантажівок уже вирушили з митного посту "Ягодин" до Києва.
- Варшава також надасть нам військову допомогу. Відповідне рішення вже ухвалив польський уряд. Мовиться про ПЗРК Piorun.
- Крім того, на тлі загрози нападу Росії Польща об'єднається в оборонний союз з Україною та Великою Британією. Оголосити про союз мали лідери країн під час візиту в Київ цього тижня, однак цього не сталось.
До речі – У союзі з Великою Британією та Польщею буде три напрямки, – Дещиця: