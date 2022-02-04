Вільна Україна – гарант безпеки Польщі: у Варшаві ухвалили важливу резолюцію

Документ ухвалили одноголосно. Його підтримали всі 92 сенатори. Посол України в Польщі Андрія Дещиця подякував Сенату за солідарність.

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У резолюції окреслили, що вільна Україна – один з гарантів безпеки Польщі. Польський уряд постійно підтримує стратегічне партнерство між Києвом і Варшавою. Констатували, що Україна зараз "зіткнулася зі смертельною небезпекою". Мовиться про загрозу чергового вторгнення.

Дуже важливо, щоб польська влада надійно підтримувала нашого сусіда, адже немає безпечної Польщі без незалежної України,

– наголосили у резолюції.



Сенат Польщі ухвалив резолюцію / Фото з твітеру Андрія Дещиці

Допомога для України

Сенат Польщі підтримує надання Україні політичної та фінансової допомоги. Зокрема, постачання зброї, а також участь країн-членів НАТО у навчанні українських військових.

Варшава нагадує, що Росія зібрала на кордонах України величезну армію: танки, артилерію, кораблі і бойову авіацію. Москва хоче таким чином дестабілізувати ситуацію в Європі.

"Це може призвести до спалаху найбільшого збройного конфлікту з часів Другої світової війни", – додали сенатори.

Попри це, Сенат переконаний у можливості діалогу з Росією. Проте умовою для цього є відведення російських військ від українського кордону.



Текст резолюції / Фото з твітеру Андрія Дещиці

Як Польща підтримує Україну