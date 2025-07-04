РосЗМІ заявили про "полон" Надії Савченко: військовослужбовиця красномовно відреагувала

Російські пропагандистські ЗМІ поширили фейк, що, мовляв, Надія Савченко знову потрапила до них у полон. Військовослужбовиця спростувала цю брехню окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з фейсбуку Надії Савченко.

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Що відомо про фейк, який поширили росіяни щодо Савченко

Російські ЗМІ від 3 липня почали активно ширити інформацію, що українська військовослужбовиця Надія Савченко нібито знову потрапила до них у полон.

Окупанти писали, що Савченко буцімто взяли у полон під Куп'янськом, що в Харківській області.

На цей фейк відреагувала сама військовослужбовиця. Вона виклала відео, де показалася живою, неушкодженою та на волі в Україні.

Вітаю, Україно та українці. Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні я. Вільна і жива. Борюся за волю України та українців. Зустрінемося – переможемо. Надія є!

– сказала у відео Савченко.

Надія Савченко відреагувала на фейк російських ЗМІ про її взяття у полон / Відео з фейсбуку військовослужбовиці