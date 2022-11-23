Удар по пологовому у Вільнянську: момент обстрілу з’явився у мережі

Російські загарбники 23 листопада цинічно обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі. У мережі показали момент удару.

Внаслідок удару загинуло немовля, яке народилося два дні тому. До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Вільнянська.

Важливо "Країна-вбивця": Ляшко емоційно звернувся до МОЗ Росії через обстріл пологового у Вільнянську

Нічний удар по пологовому у Вільнянську

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент нічного удару по пологовому будинку у Вільнянську. На іншому кадрі видно те, що від нього залишилось.

Зауважимо, що ракетний удар по пологовому був дуже потужний.

Удар по пологовому у Вільнянську: дивіться відео

Ракетний удар по пологовому у Вільнянську: все, що відомо

Варте уваги – Подробиці атаки пологового у Вільнянську: дивіться відео