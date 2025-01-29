УКР РУС
29 січня 2025, 21:02
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Падіння літака на будинок у Вільнюсі: стала відома причина катастрофи

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • У листопаді 2024 року у Вільнюсі транспортний літак DHL впав на житловий будинок.
  • Причиною авіакатастрофи могла стати помилка пілота, однак розглядають й інші версії.

У листопаді 2024 року на один з житлових будинків Вільнюса впав транспортний літак. Нині стало відомо, чому сталася авіакатастрофа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 15min.

До теми У Вільнюсі транспортний літак впав прямо на будинок

Що стало причиною авіакатастрофи у Вільнюсі

25 листопада 2024 року у Вільнюсі розбився транспортний літак DHL. Борт впав на житловий будинок. Тоді поліція почала розслідування причин авіакатастроф.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела, причиною падіння літака стала помилка пілота. Водночас це ще не є остаточним рішенням слідства. 

Також розглядаються версії технічної несправності та зовнішніх впливів. 

Нагадаємо, що транспортний літак авіаперевізника SWIFT Air орендувала компанія DHL. Того дня здійснювався рейс із Лейпцига, але о 05:28 за місцевим часом борт зазнав авіакатастрофи. 

Літак упав поруч із двоповерховим житловим будинком, після чого спалахнула пожежа. Загалом, на борту перебували четверо людей - два пілоти й два працівники компанії. Пілота вдалося врятувати, також госпіталізували ще двох постраждалих. 

Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина. Офіційно ім'я загиблого не називали, але у ЗМІ повідомляли, що це – другий пілот транспортного літака.