У Вільнюсі за участю Зеленського підняли прапор України з Бахмута: зворушливі кадри

У Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України. Його до Литви доставляли з Бахмута бігуни.

Про підняття українського стяга повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Вільнюса. Він був знятий 2 тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади "Едельвейс" у Бахмуті.

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Прапор з дірками від куль

За участі Президента України підняли синьо-жовтий стяг у Вільнюсі. Особливо увагу звернули на те, що він має дірки від ворожих куль. Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви.

Кадри підняття прапора у Вільнюсі / Відео Софії Назаренко

Президент Литви наголосив, що цей прапор символізує ціну свободи та незалежності.

Україна купує нам час ціною своєї крові, своїх життів, щоб ми могли підготуватися дати гідну відсіч Росії,

– заявив Ґітанас Науседа.

Володимир Зеленський у виступі акцентував, що українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять – ми вже союзники. За словами Президента України, синьо-жовтий стяг з Бахмута символізує свободу як України, так і Литви.

"Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни! Литва завжди буде тільки вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків в Празі та "зимових війн" проти свободи Фінляндії… Жодних окупацій в Європі більше не буде!" – сказав Зеленський під час виступу.

Він підкреслив, що хоч прапор і пробитий кулями, але живий, гордий та вільний. За його словами, це означає, що і кожен прапор націй Європи буде живим, гордим та вільним.

Там в руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах,

– заявив Президент України.

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Володимир Зеленський на центральній площі у Вільнюсі/ Фото Софії Назаренко

Прапор до Литви доставляли бігуни

Український прапор з Бахмута до Вільнюса доставляли учасники марафону "Піднімаю прапор за Україну в НАТО". Він стартував 25 червня у Києві.

Коли бігуни отримали прапор з фронту, то відправилися до Литви. Спочатку вони пробігли Київщину, Житомирщину, Рівненщину та Волинь. Вже 1 липня учасники марафону опинилися на українсько-польському кордоні.

Учасники марафону наголосили, що організували цю акцію для того, аби наблизити членство України в Альянсі.