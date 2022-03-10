У Вільнюсі з'явився новий дорожній знак, який позначає Мінськ як окупований Кремлем

10 березня 2022 , 13:16
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Джерело:

фейсбук Remigijus Šimašius

У столиці Литви на одному з мостів з'явився новий дорожній знак, де столиця Білорусі позначена як окупована Кремлем.

Про дорожній знак повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс. 

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На фото видно також і столицю України – Київ, який прикрашений синьо-жовтим стягом. 

779 км до вільного Києва. Мінськ, тимчасово окупований Кремлем, розташований за 187 км. Новий дорожній знак у Вільнюсі. Сусіди білоруси, прокиньтеся,
– написав мер. 

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Автор: Ярослава Прадід