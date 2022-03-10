У Вільнюсі з'явився новий дорожній знак, який позначає Мінськ як окупований Кремлем
10 березня 2022 , 13:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Remigijus Šimašius
У столиці Литви на одному з мостів з'явився новий дорожній знак, де столиця Білорусі позначена як окупована Кремлем.
Про дорожній знак повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
На фото видно також і столицю України – Київ, який прикрашений синьо-жовтим стягом.
779 км до вільного Києва. Мінськ, тимчасово окупований Кремлем, розташований за 187 км. Новий дорожній знак у Вільнюсі. Сусіди білоруси, прокиньтеся,
– написав мер.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Це цікаво – Робота у Польщі: куди можуть влаштуватися українки: дивіться відео