Директор ЦРУ Бернс, або "М'який Білл": як він протистояв Путіну, – WP

Директор ЦРУ Вільям Бернс вів "розвідувальну дуель" з Путіним, допомагаючи Україні протистояти російській агресії. Його роль у війні стала вирішальною для розвідки США.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Директор ЦРУ Вільям Бернс може залишити посаду з приходом нової адміністрації.

Читайте також Йому немає чим похвалитися: що працює не на користь Путіну перед можливими перемовинами

Роль Бернса у війні в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії офіцери ЦРУ залишилися в Україні, навіть коли американські дипломати та військовий персонал були евакуйовані.

Вільям Бернс став ключовою фігурою, яка не лише координувала обмін розвідданими, а й підтримувала українські сили безпосередньо на місцях.

Як нагадує The Washington Post, Бернс ще наприкінці 2021 року попереджав Київ і міжнародну спільноту про неминуче російське вторгнення, поділившись власними розвідданими.

Його офіцери ЦРУ залишилися на місці після початку російського вторгнення та після того, як американські дипломати та військовий персонал залишили (Україну). Вони були на фронті майже три роки, обмінюючись розвідданими, щоб допомогти Україні боротися з російськими загарбниками,

– пише міжнародний оглядач Девід Ігнатіус.

Сам Бернс регулярно приїжджав до України. За словами журналіста, наприкінці грудня він повернувся зі свого 14-го візиту. Його зустріч із президентом Зеленським була зафіксована на фотографії, яку опублікував український президент.

За всю цю війну у нас було багато зустрічей, і я дуже вдячний йому за допомогу. Ми не розголошуємо секретів, але підтримуємо зв’язок,

– написав Зеленський.

Людина, яка знає Путіна

Автор вважає, що війна в Україні була багато в чому "війною Бернса", адже він добре знає російського лідера. Бернс тривалий час працював послом США у Москві й неодноразово стикався із Владіміром Путіним.

Ще у 2007 році він назвав російського президента "імператором, який не зовсім одягнений". У своїх мемуарах Бернс описав Путіна як людину, яка "схильна залякувати, але демонструє впевненість і контроль".

У матеріалі автор зауважив, що Бернс став однією з найважливіших фігур у боротьбі України з агресією Росії. Як кар'єрний дипломат, його часто називають найкращим офіцером Державного департаменту свого покоління.