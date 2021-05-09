Іспанський футбольний клуб показав карту мрії: з українським Кримом і зовсім без Росії

Цьогорічний фіналіст Ліги Європи "Вільярреал" показав свій маршрут до Гданська, де відбудеться вирішальний поєдинок єврокубку. Іспанці опублікувала карту з українським Кримом і без Росії.

На своїй офіційній сторінці у твіттері іспанський клуб оголосив про відкриття реєстрації на поїздку до польського міста.

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Так, "Вільярреал" опублікував карту Європи, де проклав маршрут морем для "жовтої субмарини" (прізвисько клубу – 24 канал) до Польщі.

На мапі тимчасово окупований Росією Крим є територією України, а самої держави-агресорки взагалі немає.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів. Через це держави Заходу ввели санкції проти Москви.

У вересні 2015 року Верховна Рада визначила офіційну дату початку окупації Криму: 20 лютого 2014 року

У фіналі Ліги Європи сезону 2020/2021 "Вільярреал" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Поєдинок запланований на 26 травня.

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