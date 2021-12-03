Вимагав гроші і бив дитину: водій не пропустив батька з донькою на "зебрі" і влаштував бійку

У Славуті на Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який став винуватцем неприємного інциденту. У перший день 2021 року він побив пішохода та вдарив його неповнолітню доньку.

Потерпілий зі своїми неповнолітніми дітьми збирався переходити дорогу на "зебрі" після святкування Нового року. Його донька ступила на перехід, там різко загальмував автомобіль. Батько дитини ногою вдарив автівку, через що і виникла сутичка.

До теми У Києві п'яний водій влетів у бетонний парапет, авто вибухнуло: фото та відео страшної аварії

Водій своєї провини не визнає

Після того, як пішохід ударив задній бампер автомобіля, водій вийшов і накинувся з кулаками на чоловіка. Прохожі розборонили їх, однак водій вирішив "помститися" дитині й двічі вдарив її кулаком у груди. Через це дівчинці було важко дихати й вона ще декілька місяців відчувала наслідки ударів.

На суді дівчина розповіла, що ступила на перехід, але побачила авто, яке неслося на шаленій швидкості й встигла відстрибнути на тротуар. Агресивний водій накинувся на її батька й вимагав 100 доларів за бампер.

Водій у суді заявив, що зупинився, щоб пропустити автомобіль на перехресті, але почув удар по бамперу. За його словами, він хотів поговорити з пішоходом, однак той на нього накинувся.

Суд став на сторону потерпілих і призначив водію покарання у вигляді штрафу – майже 2 000 гривень матеріальних відшкодувань та 10 000 моральної компенсації.

Останні гучні випадки ДТП в Україні