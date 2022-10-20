На Львівщині просять обмежити споживання електрики, раніше запровадили графік для промисловості

Російські загарбники зосередилися на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури. Через це українців закликають заощаджувати електроенергію у домівках та на підприємствах.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про необхідність знизити рівень споживання електроенергії на 15% від повсякденного. Перед тим, у "Львівобленерго" розповіли про введення графіку обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.

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Ситуація складна: на Львівщині закликають знизити енергоспоживання

Максим Козицький звернувся до мешканців Львівщини та попросив економно споживати електроенергію. Також він подякував бізнесу, який дослухався до рекомендацій влади та користувався електрикою економно.

Наразі Львівська ОВА готує наказ щодо обмеження роботи зовнішньої реклами та підсвіток упродовж комендантської години. Зауважимо, що вона тепер триває на Львівщині з 00:00 до 05:00.

Наразі вуличне освітлення вночі залишиться увімкненим з міркувань безпеки. Але найближчим часом мають врегулювати питання щодо підсвітлення споруд та пам’ятників.

Козицький наголосив, що обмеження щодо максимального зменшення використання електроенергії з 07:00 до 23:00 продовжили до 21 жовтня включно.

У "Львівобленерго" створили графік для промислових споживачів

20 жовтня на Львівщині введений графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Промислові споживачі, які внесені до графіка – ознайомлені з ситуацією, вони повинні виконати доведені обсяги зниження. Додаткову інформацію можна переглянути на сайті "Львівобленерго". Щодо побутових споживачів, то наразі немає інформації про введення графіку відключень на Львівщині.

Нагадаємо, що 20 жовтня українців закликають мінімізувати використання електроенергії від 7:00 до 23:00. Які прилади слід вимкнути у першу чергу – читайте

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До теми – по всій країні відключатимуть електрику: дивіться відео

"Львівобленерго" та "Укренерго" оцінюють ситуацію На Львівщині як складну, але контрольовану. Очільник Львівської ОВА закликає жителів області обмежити себе у звичному комфорті, адже вдасться уникнути відключень електроенергії.