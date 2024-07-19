Це не сезонні коливання, – Подоляк про проблеми росіян зі світлом

У деяких регіонах Росії – проблеми зі світлом. Зокрема, у Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії відключилися 2 з 3 енергоблоків, тому 115 тисяч користувачів залишилися без світла. Через постійні вимкнення електрики жителі Красноярська готують на вулицях. Проблеми зі світлом також в Улан-Уде.

Це зовсім не сезонні коливання, адже у Росії дуже хитка економіка. Це 24 Каналу пояснив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Це не сезонні коливання. Якби Росія аналізувала, було б зрозуміло, що це дуже специфічна економіка. Вона дуже хитка. Так, у неї є певний накопичений ресурс за допомогою сировинної ренти. Це так звані національні "фонди добробуту". Вони їх використовували для тих чи інших соціальних програм, до фінансування мобілізаційних процесів і так далі. Але це все має тенденцію до зникнення", – сказав він.

У Росії дуже хитка економіка

Михайло Подоляк зазначив, що через санкції Росія не може компенсувати ремонт для тих чи інших виробництв. Ця тенденція у країні-агресорці тільки зростає. Її можна було б пришвидшити ще жорсткішими санкціями.

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Не можна дозволяти бізнесам через посередників отримувати преміальні доходи з Росії. Якби це зупинити, якби економічні санкції мали зовсім інший вигляд, то такі вимкнення світла виникали б у значно більшому масштабі.

Росія – це хитка економіка. Її стан набагато гірший, ніж хтось говорить. Ці аналітичні конспірологічні статті про те, що Росія може довготривалу війну витримати. Ні, не може,

– підкреслив посадовець.

Звісно, держава-агресорка має накопичений ресурс, можливості продавати великі обсяги сировини через Тихоокеанський регіон. Є питання, які можна було б регулювати, якщо чесно проаналізувати стан російської економіки, з'ясувати за які схеми вони отримують ті чи інші ресурси. Тоді змінилась би картина щодо соціального життя російських громадян.

Окупанти повинні заплатити за усе

Радник голови ОПУ наголосив, що необхідно, щоб ворог максимально платив за усі злочини. Насамперед фізично. Окупанти, які приходять на територію України, мають бути знищені. Для цього ЗСУ потрібно більше зброї, особливо далекобійної.

Не треба доводити до прямих боєзіткнень. Треба знищувати, наприклад, у тій же Бєлгородській області. Зрозуміло, де розташовані табори і так далі. І це сьогодні вдається робити,

– сказав Подоляк.

Друга складова. Росіяни мають платити фінансово за цю війну набагато гіршим станом життя. Зокрема, у них мають бути вимкнення, дефіцити, невиплати заробітних плат і так далі.

Третя складова – юридична. Має бути набагато більше ордерів на арешт конкретних людей. Тобто вони мають усвідомлювати, що у будь-якому випадку вони повинні платити, що все одно будуть на лаві підсудних.