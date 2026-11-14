Кордони 1997 року та блокада зброї: у NYT назвали вимоги Кремля на переговорах

Російська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі висунула вимогу відкинути сили НАТО до кордонів 1997 року. Окрім згортання присутності Альянсу в Східній Європі, Москва наполягає на припиненні військової допомоги Києву.

Російська сторона намагається повернутися до безпекових ультиматумів, які вона безуспішно просувала наприкінці 2021 року перед повномасштабним вторгненням. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков публічно заперечував факт висунення таких умов. Про це пише The New York Times.

Які ключові забаганки Кремля

Під час консультацій в Об'єднаних Арабських Еміратах представники Москви висунули масштабний перелік претензій, спрямованих на переділ європейської безпекової системи. Серед головних пунктів фігурує категорична вимога відмови НАТО від будь-якого подальшого розширення та повна заборона на військову діяльність блоку на території України, Східної Європи, Південного Кавказу й Центральної Азії.

Крім того, російська сторона вимагає вивести іноземні війська та бази з усіх держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Фактично це означає суттєве скорочення присутності союзних підрозділів у Польщі та країнах Балтії.

Окремим пунктом Москва просуває ядерне роззброєння європейських партнерів: Франція та Велика Британія, на думку росіян, мають відмовитися від можливості застосовувати свою ядерну зброю для захисту інших членів НАТО.

Також Росія наполягає на негайному припиненні постачання Україні будь-яких видів західного озброєння та військової техніки.

Натомість Кремль нібито готовий погодитися на вступ нашої держави до Європейського Союзу, але винятково за умови неучасті Києва у спільній оборонній політиці європейського об'єднання.

Раніше у схожому матеріалі видання Bild згадувало про нереалістичні претензії росіян, проте офіційна Москва тоді спробувала все спростувати. Водночас експерти вказують, що поява таких вимог свідчить про намір агресора затягнути діалог та уникнути розмови про реальне припинення вогню.

Раніше військовий аналітик Тарас Жовтенко теж пояснював, що Москва на консультаціях прагне нав'язати США ультиматуми 2021 року. Водночас у командуванні Альянсу наголошували, що будь-які територіальні питання мають вирішувати тільки українці.