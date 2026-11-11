Скоротити Альянс удвічі: експерт розповів про радикальні ультиматуми Кремля

Під час перемовин в Абу-Дабі 11 листопада російська делегація висунула максималістські вимоги до України та Заходу. Москва прагне скоротити НАТО наполовину та домогтися виключення 16 держав.

Про радикальну позицію Кремля розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу.

Вимоги Росії щодо кордонів і тиск на НАТО

За його словами, очільник російської делегації Володимир Мединський напряму ретранслює вказівки Володимира Путіна, а Москва зараз намагається піти ва-банк. Попри відносно невелику апаратну вагу помічника російського диктатора, він має прямий доступ до Путіна та особисто йому звітує.

Крім претензій на відмову України від Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму, представники агресора висувають глобальні вимоги Заходу.

Вони банально простою мовою хочуть, щоб НАТО виключило країни, які приєдналися до Альянсу з 1997 року. Росіяни хочуть, щоб Альянс зменшився рівно на половину – щоб 16 країн просто перестали бути членами НАТО,

– наголосив Іван Ступак.

Іван Ступак про максимальні вимоги Кремля на переговорах: відео

Ідеться про Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Румунію, Болгарію та балканські країни. Головне завдання Кремля полягає у виведенні іноземного контингенту НАТО з цих територій і поверненні їх до нейтрального статусу.

Затягування переговорів та риторика Москви

Заяви Мединського про те, що "кожна п'ядь землі буде повернута Росії", свідчать про небажання Москви вести конструктивний діалог. На думку експерта, присутність такого перемовника є спробою висувати нові нездійсненні умови та свідомо затягувати процес, як це раніше відбувалося в Женеві.

Раніше зазначалося, що Москва намагається перетворити раунд перемовин в Абу-Дабі на обговорення безпекової долі всієї Європи напряму з Вашингтоном без участі Києва.