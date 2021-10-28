Вимогою повернути Медведчука в ТКГ Росія заблокувала обмін полоненими

Вочевидь, Володимир Путін хоче повернути свого кума Віктора Медведчука у політику. Про це, зокрема, свідчить і те, що російська делегація у ТКГ почала вимагати замінити нардепку Галину Третьякову у гуманітарній підгрупі саме на кума Путіна.

Вимога прозвучала під час її засідання 27 жовтня. Про це розповів представник української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу журналіст Сергій Гармаш.

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Росія знайшла новий спосіб блокувати гуманітарні питання в ТКГ

За словами Гармаша, "російська сторона знову фактично заблокувала всі питання гуманітарної підгрупи".

Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову і замінити її на Медведчука. Бажають мати справу тільки з кумом Путіна,

– написав журналіст.

Наразі це означає й те, що питання обміну полоненими й утримуваними особами не рухаються – саме через позицію росіян. Вони регулярно висувають "абсолютно абсурдні й нездійсненні вимоги".

Сергій Гармаш також зауважив, що росіян у ТКГ дуже цікавило:

Пояснення застосування дронів Bayraktar на Донбасі: "Ми підтвердили цей факт – нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують у нашому небі на Донбасі".

"Ми підтвердили цей факт – нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують у нашому небі на Донбасі". Питання затриманого в Україні бойовика Андрія Косяка – громадянина Росії. Утім, як зазначив Гармаш, "Косяк сидітиме, поки український суд не прийме щодо нього правове рішення".

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Повний текст допису Сергія Гармаша у фейсбуці:

Короткі підсумки сьогоднішньої ТКГ.

Звичайно, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА "Байрактар". Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тож нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі – нема. ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, яка посилилася в останні дні, загинуло двоє наших військовослужбовців. Щоб охолодити агресивність противника і з метою запобігання зайвим жертвам, ми застосували "Байрактар", який з хірургічною точністю придушив вогневу точку супротивника. Незрозуміло, чому це викликало таку істеричну реакцію, якщо, як заявила громадянка Ніканорова, у них "достатньо сил і коштів, щоб з "Байрактарами" впоратися". Мабуть, ці "сили та кошти" ще не довезли з московського воєнторгу.

Звичайно, обговорювалася і ситуація навколо СММ ОБСЄ, члени якої були заблоковані в Донецьку та Горлівці. Глава місії посол Чевік назвав "знущанням" "цілеспрямований вплив цієї добре організованої акції", коли рівень шуму, який відували члени СММ, "був вищим за 100 децибелів". Олександр Мережко, який очолював українську делегацію, кваліфікував це як злочин, скоєний проти осіб з дипломатичним статусом, і зажадав від Росії встановити, хто контролював людей, підозрюваних у цьому злочині. Оскільки Росія відмовилася обговорювати це питання, воно буде винесене Україною на Раду ОБСЄ.

Приємно відзначити, що попри безпрецедентну акцію тиску на СММ в ОРДО, позиція нинішньої команди ОБСЄ у ТКГ менш об'єктивною та проросійськішою не стала. Принаймні на сьогоднішньому засіданні ознак цього не було.

Ще одна тема, яка найбільше цікавила російську сторону (набагато більше, ніж відкриття КПВВ, пенсії, звільнення утримуваних тощо) – це доля затриманого нами в Золотому громадянина Росії Андрія Косяка. Цікаво, що глава російської делегації Борис Гризлов спочатку взагалі відмовився обговорювати це питання, а вже потім, пан Кульмухаметов, який змінив його, поцікавився, коли російський консул отримає до нього доступ. При цьому він чомусь вимагав передати Косяка "Луганську". Ми питали: "Якщо консульський доступ – значить ви визнаєте, що він громадянин Росії. Але чому тоді передати його потрібно Луганську, – це ж, навіть із позиції Росії – територія України?". Виразних відповідей ми так і не отримали.

Однозначно можна сказати, що Косяк сидітиме, поки український суд не прийме щодо нього правове рішення. Потім, якщо Росія запитуватиме видачі свого громадянина, ми зможемо розглянути питання його обміну на наших ув'язнених, які утримуються до Росії чи ОРДЛО.

До речі, цікавий момент: нас постійно звинувачують у порушенні якихось гарантій. Так, гарантії на проведення певних робіт у так званій "сірій зоні" дійсно давалися, але "Луганськавтодору"! Косяк є співробітником "Луганськавтодору"? Питання – риторичне.

Тепер про обмін. Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Бажають мати справу лише з кумом Путіна. Озвучувалась навіть ідея в односторонньому порядку віддати трьох жінок Україні, але лише "в особі Медведчука". Україна в особі кума Путіна – це цікавий образ… Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Тим більше дивно, коли це намагаються робити люди, котрі взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту щодо їхньої участі у переговорах.

Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, які пояснюють невиконання рішень "нормандської четвірки" про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, від початку нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи. До речі, ми запитали Кульмухаметова, як Росія ставиться до ідеї передачі Україні трьох людей, але, на жаль, не почули позитивної відповіді. Фактично саме російська сторона заблокувала обговорення цього питання. Адже якби з такою ініціативою офіційно виступила країна – член ТКГ, сторона конфлікту – нам довелося б його обговорювати…

Ну і, як і раніше, ми так і не отримали відповіді від Російської сторони, які саме документи вона має на увазі під терміном "мінські угоди". ТКГ доручила політичній робочій групі розробити план дій відповідно до мінських угод, але Росія як на сковороді крутиться, проте не зізнається, що саме вона вважає мінськими угодами. Олександру Мережку довелося адресувати це питання спецпредставнику головуючого в ОБСЄ Мікко Кіннунену. Чекаємо на роз'яснення від нього. Інакше як можна щось розробити відповідно до мінських угод, якщо ми не знаємо, що члени ТКГ вкладають у це поняття…