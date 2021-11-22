"Він під контролем Росії": у президента Болгарії пояснили його заяву про Крим

Болгарський президент Румен Радев відзначився скандальною заявою про "російський Крим". В його адміністрації спробували пояснити висловлювання політика.

Там зазначили, що окупований Крим залишається українською територією. Проте, мовляв, де-факто його все ж наразі контролює Росія.

Раніше Президент Болгарії заявив, що Крим – "російський", а санкції – неефективні​

У Радева уточнили його зухвалу заяву

Як наголосили у пресслужбі болгарського президента, Радев неодноразово стверджував, що анексія Криму є порушенням міжнародного права. Тому з юридичної точки зору півострів – український. Там запевнили, що це – чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

При цьому, як підкреслив у ході дебатів президент Радев, "у даний час" Крим – під контролем Росії. Більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою,

– мовиться у заяві.

Крім цього, у Радева підкреслили, що Болгарія постійно заявляє про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Низка офіційних представників країни напередодні запевнили наших дипломатів, що саме такою є позиція Софії.

Радев вдруге став президентом Болгарії

Скандальні висловлювання Радева прозвучали на дебатах між першим та другим туром президентських виборів. Його опонент мав протилежнупозицію й наголошував, що Крим є українським, а санкції проти Кремля скасовувати не можна.

У першому турі Радева підтримали 49,42% виборців, а його опонента Атанаса Герджиков – 22,83%. Згідно з даними соцагентств, у другому турі за чинного прездента віддали голоси 66% виборців, за Герджикова – близько 32%. Тож Радев залишиться на своїй посаді.

У болгарського президента також поскаржилися, що "заклопотаність щодо цієї ситуації", на якій наголошували на дебатах, веде до напруженості в Чорноморському регіоні.