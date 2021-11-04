Він показав результат, – Зеленський представив Резнікова команді Міноборони та ЗСУ

Президент урочисто представив новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова колективу Міноборони та Генштабу ЗСУ. Це відбулося 4 листопада у Києві.

Серед присутніх на представленні були очільник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Олексій Данілов. Також у заході взяла участь й генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Зеленський покладає на Резнікова чималі сподівання

Глава держави підкреслив, що Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Урядовець обіймав її з березня 2020 року до листопада 2021.

Він показав результат. Це й відкриті КПВВ, і велика та складна робота у Тристоронній контактній групі. І підготовка до нашої нормандської зустрічі,

– пояснив політик.

Зеленський впевнений, що на новій посаді Резніков зможе досягти ще вагоміших результатів. Він сподівається, що той покаже важливі зміни у Збройних силах. Мовиться, зокрема, про реформування умов життя та роботи в українській армії.



Резнікова представили колективу Міноборони та ЗСУ / Фото ОП

Новий очільник Міноборони прокоментував своє призначення

Новопризначений міністр оборони подякував Зеленському за підтримку. Він запевнив, що в умовах російської агресії відомство під його керівництвом робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України. Резніков зазначив, що серед завдань Міноборони – формування політики в оборонній сфері й забезпечення цивільного демократичного контролю. А також створення умов, за яких ЗСУ зможуть ефективно давати відсіч ворогу.

Зеленський подякував Тарану

Крім цього, глава держави подякував за роботу попередньому міністру оборони Андрію Тарану й відзначив його професійність. Він згадав про низку важливих оборонних програм для армії, які вдалося запустити за час його перебування на посаді. Мовиться, зокрема, про ракетну програму та початок програми відбудови українського флоту.