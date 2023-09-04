Він потонув: російський вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі

В Азовському морі зазнав катастрофи російський вертоліт Ка-52. На борту було 2 члени екіпажу, яких буцімто вдалося врятувати.

Про авіатрощу російського вертольота повідомляють російські телеграм-канали. Згідно з їхніми повідомленнями, інцидент стався 1 вересня, передає 24 Канал.

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Що відомо про катастрофу

Як повідомляють у мережі, катастрофа сталася за 1,5 кілометра від берегової лінії в Азовському морі. Наразі невідомо, що саме стало причиною авіакатастрофи, але припускають, що борт міг впасти через погані погодні умови.

Російські пропагандисти попередньо стверджують, що Ка-52 розбився через густий туман, який був в акваторії. На борту також були два члени екіпажу, яких витягли з води під час рятувальної операції.

У Росії розбився Мі-8

У Росії не минає й доби, щоб нічого не сталося, кількість втрат окупантів зростає, й вони займаються "самоліквідацією". До прикладу, 29 серпня в Челябінській області розбився вертоліт Мі-8, який належав ФСБ.

Відомо, що вертоліт розбився біля селища Прудне Сосновського району. Поблизу військового аеродрому "Шагол". За попередніми даними, Мі-8 виконував навчально-тренувальний політ, проте з невідомих причин впав.

Під час польоту на борту було 3 людини. Усі вони загинули – на місці знайшли обвуглені тіла.

Що насправді стало причиною авіатрощі – невідомо. Наразі існує кілька версій того, що могло "приземлити" вертоліт. Спершу заявили, що вертоліт Мі-8 впав через технічні проблеми. Згодом назвали ще одну можливу причину – погана видимість на території Челябінської області. Мі-8 міг зачепитися за високовольтні проводи, а далі – впав на землю.

"Літакопад" на Росії явище доволі часте. До прикладу, у серпні також розбився навчальний літак Л-39. Інцидент стався 14 серпня в Краснодарському краї. Екіпаж повітряного судна загинув.

За кілька днів до цього, 12 серпня, у Калінінградській області також розбився російський літак. Мовиться про винищувач Су-30. Авіатроща сталася унаслідок технічних несправностей. Увесь екіпаж Су-30 загинув.