Він приїхав з думками, а не з пропозиціями, – Кулеба про візит Макрона

Дмитро Кулеба прокоментував візит в Україну Еммануеля Макрона. Міністр вважає, що французький президент розібрався зі ситуацією в Україні та прагне знайти рішення.

Відповідну заяву про візит до Києва очільника Франції глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив під час брифінгу 9 лютого.

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Кулеба прокоментував наміри Макрона

Міністр зазначив, що питання відмови України від євроатлантичних прагнень під час візиту Макрона в Україну не порушували. А фразу французького лідера про "критичність найближчих днів" Кулеба пояснив власними відчуттями Макрона як досвіченого політика.

Глава МЗС наголосив, що розмова між Зеленським і Макроном 8 лютого була дуже конкретна, однак жодних зрад не відбулося.

Мене особисто в Макроні вразило те, наскільки він за останній час розібрався в роботі Тристоронньої контактної групи,

– зауважив міністр.

Він додав, що лідер Франції "щиро шукає найкраще для України рішення".

Макрон приїжджав в Україну з думками

Також Кулеба розповів, що французький президент приїжджав в Україну з думками, а не з пропозиціями. Адже сторони намагаються зрозуміти межі допустимих компромісів. Натомість міністр наголосив, що модель тиску на Україну не є припустимою.

Вчора (8 лютого – 24 канал) було обговорення ідей, однак не конкретних пропозицій,

– уточнив він.

Очільник МЗС також зазначив, що важливо говорити із німцями та французами, аби вони розуміли всі нюанси ситуації.

Відповідаючи на запитання про те, чи просив Макрон в української сторони йти на компроміси, Кулеба запевнив, що Україна ніколи не перетне своє "червоні лінії". Він також пояснив, що під час перемовин відбувся обмін думками, Києву ніхто нічого не нав'язував.

Візит Макрона в Україну: що відомо

Макрон відвідав українську столицю 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. З ним був і Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції.

Президент Франції зустрівся з президентом Зеленським. Він пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки країни.

У межах військово-технічної співпраці Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною.

Однією з тем розмови президентів стало відновлення інфраструктури на Сході України.

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