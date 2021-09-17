Він сам підійшов, – Арахамія запевнив, що не спілкувався з Коломойським на футболі

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію помітили на футболі у VIP-ложі з олігархом Ігорем Коломойським. Він розповів, що не мав тісного спілкування з ним, а щодо законопроєкту про деолігархізацію віджартувався.

Давид Арахамія запевнив, що не спілкувався з Ігорем Коломойським на футболі, а просто вітався. До того ж, за його словами, він та олігарх перебували у різних ложах.

Нагадаємо Арахамія, Вітренко та Тищенко: високопосадовці засвітились у VIP-ложі з Коломойським

"Просто привітався"

За словами Давида Арахамії, Ігор Коломойський сам підійшов до нього, аби привітатися. Він відзначив: усім відоме почуття гумору олігарха і припустив, що після ухвалення закону про деолігархізацію, Коломойський навмисне буде підходити до усіх нардепів.

Коломойський начебто сказав Арахамії, що йому невдовзі доведеться декларувати усі зустрічі з ним. На це нардеп відповів: "Не поспішайте, пара тижнів у вас є – можна не декларуватися".

Арахамія наголосив: з Коломойським взагалі не спілкується, а на матч прийшов з дружиною і сином. Про те, що там будуть олігархи – не знав.

VIP-ложа Коломойського і чиновники: головне

У Києві 15 вересня відбувся футбольний матч Динамо – Бенфіка. Журналісти помітили у VIP-ложі нардепів "Слуги народу" та низку міністрів та високопосадовців.

У соцмережах обурилися таким зустрічам і почали жартувати про "обговорення закону про олігархів".

Зауважимо, що згідно із законопроєктом про олігархів, чиновників змусять звітувати про свої зустрічі з олігархами.

Реєстри олігархів і зустрічей з ними вестиме РНБО.

24 канал намагався отримати коментар Давида Арахамії та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка щодо цієї ситуації. Втім, на дзвінки редакції вони не відповідали.

Повний текст публікації PavlovskyNews

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив журналістам, що не спілкувався з Ігорем Коломойським на футболі, а просто вітався, так як знаходився з олігархом у

різних ложах. Арахамія уточнив, що Коломойський знаходився у віп-місцях, а він у звичайній. За словами глави фракції СН, Коломойський сам підійшов до нього привітатися і жартував на тему закону про олігархів. Коломойський сказав Арахамії, що тепер політик буде декларувати зустрічі з ним, на що нардеп відповів: "Не спішіть, ще пару тижнів є – можна не декларуватися".Арахамія підкреслив, що на матчі був із дружиною, сином та іншими. Підтверджує також, що "не знав, що на грі будуть олігархи чи політики".